Конькобежец Кулижников: бессмысленно переживать об отсутствии флага на ЧМ

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира.
«Выступление под логотипом RSU? У меня такое правило по жизни: бессмысленно особо переживать, если ничего не можешь с этим сделать. Ну что я со всем этим могу поделать? Да ничего! Бежать надо. И бежать надо хорошо. Это вот то, за что могу переживать — за качество бега, за секунды. Печально, конечно, но, опять же, мое дело — бегать. Это то, что в моих силах. Вот об этом должны быть мысли. Собственно, так и есть.
Не тяжело ли постоянно сидеть в отеле? Да всё нормально. Еда нормальная, спать дают, кровать большая, вода есть. Тренируйся — отдыхай, тренируйся — отдыхай… Всё в порядке», — приводит слова Кулижникова «Р-Спорт».
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдёт с 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды).
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