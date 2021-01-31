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А. Демченко: неожиданности в победе Репилова на чемпионате мира нет

А. Демченко: неожиданности в победе Репилова на чемпионате мира нет
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко, личный тренер саночника Романа Репилова, прокомментировал победу подопечного на чемпионате мира.

«Особой неожиданности в успехе Романа нет. В начале января здесь же, в Кёнигзее, на этапе Кубка мира он был вторым, поэтому все контролировалось. Да и сани были настроены на эту трассу еще с прошлого сезона. Оставалось только спокойно ждать соревнований. Конечно, я очень счастлив, что Роман победил на этом турнире.

Да и вообще, в Кёнигзее российские саночники с давних времен выступали достаточно успешно и часто обыгрывали хозяев трассы на этапах Кубка мира и чемпионатах Европы. Для нас это достаточно удобная трасса в этом плане», — приводит слова Демченко ТАСС.

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