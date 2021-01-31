Холунд — о внезапном сходе: сказал тренеру: «Больше не собираюсь в этом участвовать»

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд рассказал о причинах схода с гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Остановился и сказал тренеру: „Больше не собираюсь в этом участвовать. Считаю, ехать здесь неоправданно“. Сошёл, потому что скоро чемпионат мира. Учитывая это, я не смею рисковать. Если бы через три недели не было чемпионата мира, я мог бы дойти до финиша. Не думаю, что страх получить травму — это что-то особенное.
Эта трасса опасна, и нет лыжников, которые считают гонки здесь весёлыми. Разочарован тем, что организаторы решили отправить нас по такому маршруту. Они всё прекрасно понимают. Они играют со здоровьем спортсменов. Смотреть интересно, а выступать — не очень-то весело.
Не люблю критиковать и давить на людей. Но, надеюсь, они понимают, что лыжные гонки — это нечто иное. Если вам нравится наблюдать взлёты и падения, то можете посмотреть X Games. Эндрю Янг чуть не сломал бедренную кость. Это говорит о том, что лыжные гонки не должны двигаться в таком направлении», — цитирует Холунда NRK.
Победу в гонке одержал россиянин Александр Большунов, вторым стал соотечественник Холунда Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Холунд — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне, чемпион мира 2019 года в гонке на 50 км.
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