Крянин: Поромо готов тренироваться в России? Кроме высказываний в прессе, ничего не было

Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал высказывание шведского лыжника Виллиама Поромо, который выразил готовность потренироваться с россиянином Александром Большуновым в России.

«Кроме высказываний в прессе, ничего больше не было. Если захочет тренироваться, то, думаю, проблем не возникнет. Другой вопрос, будет ли это одна тренировка или полноценный цикл. Потому что можно провести одну тренировку и потом говорить, что ты тренировался со сборной России», — приводит слова Крянина «Р-Спорт».

Большунов стал победителем индивидуальной гонки. Поромо проиграл ему более 2 минут. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от Большунова на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Большунов является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса».