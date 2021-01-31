Перед спринтом на трассе в Фалуне установят дополнительные защитные ограждения

Перед спринтерскими гонками на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) бдут установлены дополнительные защитные ограждения, сообщил рейс-директор FIS Пьер Миньере.

«Мы устанавливаем дополнительные защитные сетки и матрасы. Будут установлены все имеющиеся защитные ограждения. Конечно, мы должны приспосабливаться и действовать в подобных ситуациях», — приводит слова Миньере Aftonbladet.

Во время масс-старта классическим стилем в Фалуне, который прошёл вчера, 30 января, британец Эндрю Янг влетел в рекламный щит и чудом избежал перелома ног. Пока он может передвигаться пока только на костылях. Норвежец Эрик Вальнес едва не свалился следом, а его партнёр по сборной Ханс Кристер Холунд под впечатлением от увиденного сошёл с дистанции.