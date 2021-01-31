Саночница Виктория Демченко перевернулась во время первого заезда на чемпионате мира
Российская саночница Виктория Демченко не смогла финишировать в первом заезде на чемпионате мира, который проходит в Кёнигзее (Германия).
Спортсменка ошиблась на спуске и перевернулась на большой скорости. Демченко не получила травм и самостоятельно покинула трассу.
29 января Демченко заняла пятое место в спринтерской гонке. В мужском спринте серебряную медаль завоевал российский спортсмен Семён Павличенко.
Из-за санкций ВАДА российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Саночники выступают под названием Russian Luge Federation, или RLF. На церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).
А. Демченко: неожиданности в победе Репилова на чемпионате мира нет
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
13:57
-
13:48
-
13:35
-
13:28
-
13:19
-
12:40
-
12:32
-
11:56
-
10:52
-
10:25
-
09:42
-
00:58
-
00:52
-
00:05
- 30 января 2021
-
23:42
-
23:17
-
23:08
-
23:04
-
22:44
-
22:26
-
22:10
-
21:57
-
21:38
-
21:23
-
21:06
-
20:52
-
20:40
-
20:20
-
19:58
-
19:46
-
19:32
-
19:15
-
19:08
-
18:57
-
18:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам