Саночница Виктория Демченко перевернулась во время первого заезда на чемпионате мира

Российская саночница Виктория Демченко не смогла финишировать в первом заезде на чемпионате мира, который проходит в Кёнигзее (Германия).

Спортсменка ошиблась на спуске и перевернулась на большой скорости. Демченко не получила травм и самостоятельно покинула трассу.

29 января Демченко заняла пятое место в спринтерской гонке. В мужском спринте серебряную медаль завоевал российский спортсмен Семён Павличенко.

Из-за санкций ВАДА российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Саночники выступают под названием Russian Luge Federation, или RLF. На церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).