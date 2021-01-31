Юлия Ступак не прошла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Вице-чемпионка многодневки «Тур де Ски» Юлия Ступак не попала в 1/4 финала спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсменка показала 42-й результат.
Лучший результат среди российских лыжниц показала Христина Мацокина, занявшая 24-е место. Она стала единственной россиянкой, кто выступит в 1/4 финала гонки.
Победительницей квалификации стала шведка Йоханна Хагстрём. В тройку лучших вошли Лотта Уднес Венг (Норвегия) и Линн Сван (Швеция).
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Спринт. Классический стиль. Женщины. Квалификация
1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 3.14,18
2. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — +1,53
3. Линн Сван (Швеция) — +3,31...
24. Христина Мацокина — +10,78...
40. Наталья Мекрюкова — +14,17...
42. Юлия Ступак — +14,97...
49. Яна Кирпиченко — +17,36...
52. Фалеева Анастасия (все — Россия) — +19,77
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