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Юлия Ступак не прошла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Юлия Ступак не прошла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0
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Вице-чемпионка многодневки «Тур де Ски» Юлия Ступак не попала в 1/4 финала спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсменка показала 42-й результат.

Лучший результат среди российских лыжниц показала Христина Мацокина, занявшая 24-е место. Она стала единственной россиянкой, кто выступит в 1/4 финала гонки.

Победительницей квалификации стала шведка Йоханна Хагстрём. В тройку лучших вошли Лотта Уднес Венг (Норвегия) и Линн Сван (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Спринт. Классический стиль. Женщины. Квалификация

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 3.14,18
2. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — +1,53
3. Линн Сван (Швеция) — +3,31...
24. Христина Мацокина — +10,78...
40. Наталья Мекрюкова — +14,17...
42. Юлия Ступак — +14,97...
49. Яна Кирпиченко — +17,36...
52. Фалеева Анастасия (все — Россия) — +19,77

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
31 января 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
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