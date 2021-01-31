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Ступак: самочувствие не то. Нужно не обманывать себя, а поехать и хорошо потренироваться

Ступак: самочувствие не то. Нужно не обманывать себя, а поехать и хорошо потренироваться
Другие / Лыжный спорт 0
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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсменка не прошла квалификацию, показав 42-й результат.

«Не то чтобы это усталость, просто все три дня самочувствие у меня не то. Единственное, что могу сказать, — мне пора уже поехать нормально потренироваться, ни о чём не думать. У меня давно не было хороших тренировок, в последний раз — перед „Тур де Ски“, но уже больше месяца прошло. Нужно не обманывать себя, а поехать и хорошенько потренироваться.

Можно ли занести этап в актив, учитывая перенесённую болезнь? Не смотрю на то, что было до этого. Есть гонка, и я на неё настраиваюсь. Сегодня точно так же настраивалась, но, судя по всему, не всё так радужно. Расстраивает тот факт, что дисциплина, которую люблю больше всего, мне пока вообще не поддаётся.

У нас есть ещё немного времени до чемпионата мира. Надеюсь, сделаем всё как надо», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Юлия Ступак не прошла в 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
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