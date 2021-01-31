Россиянин Вокуев завоевал бронзовую медаль на «Марчалонге», Вылегжанин — 10-й

Российский лыжник Ермил Вокуев занял третье место на престижном лыжном марафоне «Марчалонга» в Италии.

Победителем стал швед Эмиль Перссон, в тройку лучших вошёл также Тур-Асле Ердален (Норвегия). Российский лыжник Максим Вылегжанин, завершивший профессиональную карьеру, замкнул топ-10.

В прошлом году победителем «Марчалонги» стал Туре Бьорсет Бердал (Норвегия), лучший результат среди россиян показал Вылегжанин (11).

Лыжные гонки. Марафон «Марчалонга». Италия

1. Эмиль Перссон (Швеция) — 3:11.09,7

2. Тур-Асле Ердален (Норвегия) — +0,36

3. Ермил Вокуев (Россия) — +2,71...

10. Максим Вылегжанин — +31,1…

30. Дмитрий Баграшов — +2.31,6…

36. Александр Гребенько — +3.08,6…

51. Алексей Двоскин — +5.47,0…

63. Евгений Дементьев (все — Россия) — +9.48,8.