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Большунов не прошёл квалификацию спринта на этапе КМ в Фалуне, Клебо — 3-й, Устюгов — 4-й

Российский лыжник Александр Большунов не попал в 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Победителем квалификации стал норвежец Эрик Вальнес. Второе место занял финн Йони Мяки, в тройку лучших вошёл также Йоханнес Хёсфлот Клебо. Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, показав четвёртый результат. В 1/4 финала спринтерской гонки выступят также Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция

Спринт. Классический стиль. Мужчины. Квалификация

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:46,83

2. Йони Мяки (Финляндия) — +1,24

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +2,23

4. Сергей Устюгов — +2,49...

14. Александр Терентьев — +6,12...

16. Глеб Ретивых — +6,18...

30. Денис Филимонов — +9,70...

43. Иван Якимушкин — +11,26...

46. Александр Большунов (все — Россия) — +11,64.