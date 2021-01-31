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Большунов не прошёл квалификацию спринта на этапе КМ в Фалуне, Клебо — 3-й, Устюгов — 4-й

Большунов не прошёл квалификацию спринта на этапе КМ в Фалуне, Клебо — 3-й, Устюгов — 4-й
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов не попал в 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Победителем квалификации стал норвежец Эрик Вальнес. Второе место занял финн Йони Мяки, в тройку лучших вошёл также Йоханнес Хёсфлот Клебо. Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, показав четвёртый результат. В 1/4 финала спринтерской гонки выступят также Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Спринт. Классический стиль. Мужчины. Квалификация

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:46,83
2. Йони Мяки (Финляндия) — +1,24
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +2,23
4. Сергей Устюгов — +2,49...
14. Александр Терентьев — +6,12...
16. Глеб Ретивых — +6,18...
30. Денис Филимонов — +9,70...
43. Иван Якимушкин — +11,26...
46. Александр Большунов (все — Россия) — +11,64.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
31 января 2021, воскресенье. 13:37 МСК
Окончено
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