Александр Большунов упал во время квалификации в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Российский лыжник лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов упал во время квалификации спринтерской гонки классическим стилем на этапе в Фалуне (Швеция).

Большунов не попал в 1/4 финала квалификации гонки.

Вчера, 30 января, в масс-старте Большунов попал в завал. Британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, и это спровоцировало массовое падение в пелотоне. Сразу же за Порошкиным ехал Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м, однако, избежав травм и поломки инвентаря, он вскоре вновь оказался в группе лидеров и смог выиграть гонку.

Во время масс-старта британец Эндрю Янг влетел в рекламный щит и чудом избежал перелома ног. Норвежец Эрик Вальнес едва не свалился следом, а его партнёр по сборной Ханс Кристер Холунд под впечатлением от увиденного сошёл с дистанции.