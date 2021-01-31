Легков: Большунов стал падать? Нет, он очень уверенно стоит на ногах и выступает идеально

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал падение российского лыжника Александра Большунова в квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен не попал в четвертьфинальную стадию спринта.

«Мне пишут, что Большунов стал падать. Уважаемые, он не стал падать. Бывают моменты, когда происходят такие случайности. Александр стоит на ногах очень уверенно, идеально выступает на разных дистанциях и в разных стилях. Там трасса такая, что падения возможны, и здесь уже ничего не поделаешь. Когда идёшь на максимуме, такое бывает: где-то лыжа залетела, где-то — лёд. Вы должны прекрасно понимать, что ничего страшного в этом нет», — сказал Александр Легков в эфире «Матч ТВ».