Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Конькобежец Кулижников снялся с этапа Кубка мира из-за травмы

Конькобежец Кулижников снялся с этапа Кубка мира из-за травмы
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Павел Кулижников пропустит оставшиеся старты на втором этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) из-за мышечного повреждения, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на менеджера российской команды Сергея Грязцова.

«Решили, что Кулижников пропустит сегодняшние дистанции, чтобы не рисковать перед чемпионатом мира», — сказал Грязцов.

Сообщается, что во время победного заезда на дистанции 500 м, который состоялся вчера, 30 января, Кулижников повредил мышцу. Второе место занял канадец Лоран Дюбрей. Бронзовую медаль разделили голландец Дай Дай Нтаб и россиянин Артём Арефьев, показавшие одинаковое время.

С 11 по 14 февраля в Херенвене пройдёт чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Павел Кулижников прокомментировал первую победу на этапах КМ в текущем сезоне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021