Конькобежец Кулижников снялся с этапа Кубка мира из-за травмы

Российский конькобежец Павел Кулижников пропустит оставшиеся старты на втором этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) из-за мышечного повреждения, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на менеджера российской команды Сергея Грязцова.

«Решили, что Кулижников пропустит сегодняшние дистанции, чтобы не рисковать перед чемпионатом мира», — сказал Грязцов.

Сообщается, что во время победного заезда на дистанции 500 м, который состоялся вчера, 30 января, Кулижников повредил мышцу. Второе место занял канадец Лоран Дюбрей. Бронзовую медаль разделили голландец Дай Дай Нтаб и россиянин Артём Арефьев, показавшие одинаковое время.

С 11 по 14 февраля в Херенвене пройдёт чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.