Стали известны примерные сроки восстановления Натальи Непряевой

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков поделился информацией о состоянии здоровья российской лыжницы Натальи Непряевой, которая 29 января не смогла закончить индивидуальную гонку в Фалуне (Швеция), неудачно упав на лёд и сломав руку.



«Непряева перенесла операцию. Сроки восстановления — около трёх-четырёх недель. Завтра Наталья улетает к команде», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке в итоге одержала американская лыжница Джессика Диггинс. Второе место заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг, отставшая от неё на 2,1 секунды. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, чьё отставание от победительницы составило 14,6 секунды. Лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, занявшая 12-е место.



Напомним, чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта в Оберсдорфе (Германия).