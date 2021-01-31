Линн Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Мацокина выбыла в четвертьфинале

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Второе место заняла Анамария Лампич (Словения), в тройку лучших вошла также Йонна Сундлинг (Швеция). Лучшей из россиянок стала Христина Мацокина, которая выбыла в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция

Спринт. Классический стиль. Женщины

1. Линн Сван (Швеция) – 3.13,17

2. Анамария Лампич (Словения) – +0,33

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – +0,33

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – +3,53

5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – +7,06

6. Ане Стенсет (Норвегия) – +18,00...

40. Наталья Мекрюкова

42. Юлия Ступак

49. Яна Кирпиченко

52. Анастасия Фалеева

57. Алия Иксанова

59. Лилия Васильева (все — Россия).