Линн Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Мацокина выбыла в четвертьфинале
Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Второе место заняла Анамария Лампич (Словения), в тройку лучших вошла также Йонна Сундлинг (Швеция). Лучшей из россиянок стала Христина Мацокина, которая выбыла в четвертьфинале.
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Спринт. Классический стиль. Женщины
1. Линн Сван (Швеция) – 3.13,17
2. Анамария Лампич (Словения) – +0,33
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – +0,33
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – +3,53
5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – +7,06
6. Ане Стенсет (Норвегия) – +18,00...
40. Наталья Мекрюкова
42. Юлия Ступак
49. Яна Кирпиченко
52. Анастасия Фалеева
57. Алия Иксанова
59. Лилия Васильева (все — Россия).
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