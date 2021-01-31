Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Линн Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Мацокина выбыла в четвертьфинале

Линн Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Мацокина выбыла в четвертьфинале
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Второе место заняла Анамария Лампич (Словения), в тройку лучших вошла также Йонна Сундлинг (Швеция). Лучшей из россиянок стала Христина Мацокина, которая выбыла в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Спринт. Классический стиль. Женщины

1. Линн Сван (Швеция) – 3.13,17
2. Анамария Лампич (Словения) – +0,33
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – +0,33
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – +3,53
5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – +7,06
6. Ане Стенсет (Норвегия) – +18,00...
40. Наталья Мекрюкова
42. Юлия Ступак
49. Яна Кирпиченко
52. Анастасия Фалеева
57. Алия Иксанова
59. Лилия Васильева (все — Россия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
31 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:13.17
2
Анамария Лампич
Словения
+0.33
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.33
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021