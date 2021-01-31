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Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов — четвёртый

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов — четвёртый
Другие / Лыжный спорт 0
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На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем. Финальный забег выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вторым стал швед Оскар Свенссон, третьим – норвежец Ховард Солос Тёугбёль. Сергей Устюгов – четвёртый. Норвежец Эрик Вальнес упал при выходе на финишную прямую.

Глеб Ретивых уверенно вышел в полуфинал, но стал только четвёртым. Александр Терентьев как «лаки лузер» вышел в полуфинал, где финишировал шестым. Денис Филимонов стал четвёртым в четвертьфинале с Вальнесом и Клебо, но выйти в полуфинал в качестве «лаки лузера» не сумел.

Лидер Кубка мира Александр Большунов из-за падения не прошёл квалификацию.

Лыжные гонки. Седьмой этап. Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт. Классический стиль

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,22
Оскар Свенссон (Швеция) – отставание 1,45.
Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +2,80.
Сергей Устюгов (Россия) – +2,97.
Лука Шанава (Франция) – +11,18.
Эрик Вальнес (Норвегия) – +48,36.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
31 января 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:48.22
2
Оскар Свенссон
Швеция
+1.45
3
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+2.80
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