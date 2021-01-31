Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов — четвёртый

На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем. Финальный забег выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вторым стал швед Оскар Свенссон, третьим – норвежец Ховард Солос Тёугбёль. Сергей Устюгов – четвёртый. Норвежец Эрик Вальнес упал при выходе на финишную прямую.
Глеб Ретивых уверенно вышел в полуфинал, но стал только четвёртым. Александр Терентьев как «лаки лузер» вышел в полуфинал, где финишировал шестым. Денис Филимонов стал четвёртым в четвертьфинале с Вальнесом и Клебо, но выйти в полуфинал в качестве «лаки лузера» не сумел.
Лидер Кубка мира Александр Большунов из-за падения не прошёл квалификацию.
Лыжные гонки. Седьмой этап. Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт. Классический стиль
Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,22
Оскар Свенссон (Швеция) – отставание 1,45.
Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +2,80.
Сергей Устюгов (Россия) – +2,97.
Лука Шанава (Франция) – +11,18.
Эрик Вальнес (Норвегия) – +48,36.
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