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Клебо: я радовался, когда Устюгов взвинчивал темп

Клебо: я радовался, когда Устюгов взвинчивал темп
Другие / Лыжный спорт 0

Победитель спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал показанный результат.

«Это была тяжёлая гонка. Я радовался, когда Устюгов взвинчивал темп. Моей целью было занять выгодную позицию на решающем спуске, встав за лидером. Это будет мой последний уик-энд перед чемпионатом мира, и я рад, что дошёл здесь до самого конца. Было здорово выполнить эту программу перед чемпионатом мира. А что касается Устюгова, то он очень силён, и я рад вновь видеть его на трассе», — сказал Клебо после гонки.

Россиянин Сергей Устюгов лидировал до последнего спуска, на который встал первым, что на трассе в Фалуне считается невыгодной позицией. В итоге Устюгов показал только четвёртый результат.

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов — четвёртый
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