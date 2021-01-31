Клебо: я радовался, когда Устюгов взвинчивал темп

Победитель спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал показанный результат.
«Это была тяжёлая гонка. Я радовался, когда Устюгов взвинчивал темп. Моей целью было занять выгодную позицию на решающем спуске, встав за лидером. Это будет мой последний уик-энд перед чемпионатом мира, и я рад, что дошёл здесь до самого конца. Было здорово выполнить эту программу перед чемпионатом мира. А что касается Устюгова, то он очень силён, и я рад вновь видеть его на трассе», — сказал Клебо после гонки.
Россиянин Сергей Устюгов лидировал до последнего спуска, на который встал первым, что на трассе в Фалуне считается невыгодной позицией. В итоге Устюгов показал только четвёртый результат.
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