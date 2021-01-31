Диггинс увеличила преимущество над Ступак в общем зачёте Кубка мира

Американка Джессика Диггинс до 270 очков увеличила преимущество над россиянкой Юлией Ступак в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне. Диггинс показала восьмой результат, а Ступак не сумела квалифицироваться.
Шведка Линн Сван, выигравшая спринт, опередила норвежку Терезу Йохауг и вышла на седьмое место. От россиянки Натальи Непряевой, сохранившей шестое место, Сван отделяет 71 очко.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 1174.
2. Юлия Ступак (Россия) – 904
3. Рози Бреннен (США) – 879.
4. Эбба Андерссон (Швеция) – 861.
5. Татьяна Сорина (Россия) – 780.
6. Наталья Непряева (Россия) – 727.
7. Линн Сван (Швеция) – 656.
8. Терезе Йохауг (Норвегия) – 611.
9. Анамария Лампич (Словения) – 558.
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