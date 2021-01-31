Бородавко подвёл итог выступления россиян в спринтерской гонке на этапе КМ в Фалуне

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выступление российских лыжников в мужской спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Радует то, что Сергей Устюгов от гонки к гонке добавляет. В спринте остановился в шаге от пьедестала — это хорошая новость. Снова Глеб Ретивых попал в очень сильный полуфинал, фактически этот полуфинал был ровней финалу. Он стал первым среди тех, кто не попал в финал. Молодой Александр Терентьев задачу-минимум выполнил, в полуфинал попал. Но, к сожалению, в полуфинале сил не хватило, чтобы пробиться дальше.
В общем, неплохое выступление. Если бы всё нормально было с Александром Большуновым, может быть, можно было рассчитывать на что-то большее», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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