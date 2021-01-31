Сергей Устюгов: быть четвёртым не совсем радостно, но после такой болячки я рад

Российский лыжник Сергей Устюгов, ставший четвёртым в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), прокомментировал показанный результат.
Сергей лидировал до последнего спуска, на который встал первым, но на трассе в Фалуне считается невыгодной позицией. В итоге он финишировал за чертой призёров.
«Даже не знаю, что сказать. Я недоволен собой, хотелось лучше. Я максималист. Тем более третий старт на Кубке мира в сезоне, и вроде по нарастающей. Сегодня хотелось побороться за подиум, тем более он был очень близко. Проиграл финишную прямую только. Ну, чуть доволен.
В полуфинале у меня получилось пройти первым. В финале думал, что я такой же сильный, но сил-то оказалось меньше. Но это же опыт, где мне его набираться? Восьмой старт в сезоне, третий старт на Кубке мира. Рад, что с каждым днём мне становится всё лучше. Сейчас неделя выходных, и следующий этап в Ульрисехамне мы побежим с Глебом. Неделька на подготовку есть.
Спринт сам по себе – тяжёлая гонка. После пролога чувствовал себя неплохо, но, когда вышел на разминку перед четвертьфиналом, понял, что усталость уже есть. С каждым забегом она всё сильнее и сильнее накатывала. В принципе, рабочая обстановка, нормально. Отвык немного, надо втягиваться, привыкать.
Глеб мне сказал: «Вот ты жук! Зачем так быстро бежал и вытащил ребят?» Но мы бежали в разных забегах, я решал свои задачи, он свои. С одной стороны, я в финале, и это круто. Сейчас стою и понимаю: буквально месяц назад я сидел и думал, как мне вообще начинать сезон соревновательный, а теперь на Кубке мира в финале. Конечно, быть четвёртым не совсем радостно, но после такой болячки я рад. Спасибо ветеранам, которые меня гоняли. Будем двигаться дальше. Пусть будет прогресс", — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
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