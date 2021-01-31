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Наталья Воронина завоевала золото на дистанции 3000 м на этапе КМ в Херенвене

Наталья Воронина завоевала золото на дистанции 3000 м на этапе КМ в Херенвене
Другие / Конькобежный спорт 0
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Российская конькобежка Наталья Воронина с рекордом катка первенствовала на дистанции 3000 м в третий день второго этапа Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Результат Ворониной 3.56,853 — рекорд мира для равнинных катков. Второе и третье места заняли голландки Антойнетте де Йонг и Ирене Схаутен.

На дистанции 500 м вновь победила голландка Фемке Кок. Призёрами стали россиянки Ангелина Голикова и Дарья Качанова, Ольга Фаткулина — четвёртая.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 3000 м

1. Наталья Воронина (Россия) – 3.56,853.
2. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 3.58,908.
3. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 4.00,153…
9. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.03,616.

500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,333.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,372.
3. Дарья Качанова (Россия) – 37,637.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,674…
10. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,045…
15. Кристина Силаева (Россия) – 38,563.

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