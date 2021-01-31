Многих швейцарских гимнасток публично высмеивали, каждую десятую регулярно избивали

После независимого отчёта в Швейцарской федерации гимнастики были выявлены многочисленные нарушения, информирует Blcik. Результаты были опубликованы юридической фирмой Pachmann Rechtsanwälte.



Швейцарская федерация гимнастики объявила о проведении независимого расследования после обвинений, выдвинутых бывшими спортсменками. Тило Пахманн, член следственной группы, сообщил, что подтвердились не все выдвинутые обвинения, однако многое из того, на что жаловались спортсменки, оказалось правдой.



Так, в отчёте указывается, что с более чем 90% гимнасток регулярно общались повышенным тоном или с использованием крика на протяжении последних восьми лет. Более 60% гимнасток заявили, что их регулярно оскорбляли, некоторые из них получали оскорбления по поводу внешнего вида.



Более 30% девушек заявили, что подвергались публичному высмеиванию. Некоторые также утверждали, что на них оказывалось физическое насилие. 10% гимнасток заявили, что их регулярно избивали.



Полный отчёт должен быть представлен завтра, 1 февраля.

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