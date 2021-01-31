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Александр Большунов и лыжники топ-10 сохранили позиции в общем зачёте Кубка мира

Александр Большунов и лыжники топ-10 сохранили позиции в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0
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Спринтерская гонка классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне практически не изменила расстановку сил в общем зачёте Кубка мира среди лыжников. Дело в том, что первые семь спортсменов в рейтинге по разным причинам кубковых очков в спринте не набрали.

Итальянец Федерико Пеллегрино, став девятым, остался в таблице выше победителя спринта Йоханнеса Клебо из Норвегии, сохранившего девятую позицию.

Россиянин Сергей Устюгов, который провёл первый полноценный этап Кубка мира в сезоне-2020/2021, занимает 39-е место. Напомним, в Лахти он участвовал только в эстафете.

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 1613
2. Иван Якимушкин (Россия) — 774
3. Морис Манифика (Франция) — 588
4. Андрей Мельниченко (Россия) — 586
5. Евгений Белов (Россия) — 586
6. Денис Спицов (Россия) — 567
7. Артём Мальцев (Россия) — 560.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 528.
9. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 518
12. Алексей Червоткин (Россия) — 384
13. Илья Семиков (Россия) — 360…
19. Глеб Ретивых (Россия) — 294…
28. Александр Терентьев (Россия) — 206…
39. Сергей Устюгов (Россия) – 123.

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов — четвёртый
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