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Испанские гандболисты стали бронзовыми призёрами ЧМ-2021

Испанские гандболисты стали бронзовыми призёрами ЧМ-2021
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная Испании стала бронзовым призёром чемпионата мира по гандболу–2021. Со счётом 35:29 испанские гандболисты одержали победу в матче со сборной Франции.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Дуйшебаев, в активе которого 8 точных бросков. Дескат Хьюго, выступающий за национальную команду Франции, забил семь мячей.

Напомним, сегодня, 31 января, состоится финал чемпионата мира, в котором сыграют команды Швеции и Дании. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

Сборная России проиграла в решающем матче за выход в четвертьфинал шведам и завершила выступление на соревнованиях.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Матч за 3-е место

Испания — Франция — 35:29 (16:13).

ЧМ-2021 (м). За 3-е место
31 января 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Испания
Окончен
35 : 29
Франция
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