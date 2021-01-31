Испанские гандболисты стали бронзовыми призёрами ЧМ-2021
Мужская сборная Испании стала бронзовым призёром чемпионата мира по гандболу–2021. Со счётом 35:29 испанские гандболисты одержали победу в матче со сборной Франции.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Дуйшебаев, в активе которого 8 точных бросков. Дескат Хьюго, выступающий за национальную команду Франции, забил семь мячей.
Напомним, сегодня, 31 января, состоится финал чемпионата мира, в котором сыграют команды Швеции и Дании. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.
Сборная России проиграла в решающем матче за выход в четвертьфинал шведам и завершила выступление на соревнованиях.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Матч за 3-е место
Испания — Франция — 35:29 (16:13).
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