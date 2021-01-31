Победа Клебо и возвращение Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Видео

Российский лыжник Сергей Устюгов не сумел завоевать медаль в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Устюгов, для которого это был первый спринт в сезоне на Кубке мира, стал единственным представителем сборной России, вышедшим в финал. Полуфинальный забег Сергей выиграл, уйдя в отрыв от всех преследователей ещё на середине дистанции. В финале Устюгов попробовал применить ту же тактику, но создать значительный отрыв перед последним спуском лыжнику не удалось. Первая позиция на этом спуске на трассе в Фалуне считается невыгодной, поэтому норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо и Эрик Вальнес, а также швед Оскар Свенссон опередили Устюгова при выходе на финишную прямую. Вальнес упал, но Устюгов в финишном спурте проиграл борьбу за бронзу норвежцу Ховарду Солосу Тёугбёлю.
Впервые в сезоне спринт на Кубке мира выиграл Клебо, Свенссон стал вторым.
Посмотреть видео можно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
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