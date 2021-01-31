В сборной России рассказали о состоянии лыжницы Натальи Непряевой после операции

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об операции, которая была проведена его подопечной Наталье Непряевой в Москве.

29 января в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) Непряева неудачно упала на лёд и сломала две кости кисти.

«У Непряевой операция прошла, прошла достаточно удачно. Завтра доктор ещё проведёт контрольный осмотр. Завтра она уже вылетает на сборы в Италию. Когда она сможет полностью восстановиться? Одному Господу Богу это известно, но будет стараться как можно быстрее», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).