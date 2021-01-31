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Юлия Ступак: выходные выдались жаркими

Юлия Ступак: выходные выдались жаркими
Другие / Лыжный спорт 0
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Лыжница сборной России Юлия Ступак подвела итог выступления на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Ступак заняла 12-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом свободным ходом и стала серебряным призёром масс-старта классическим стилем. В спринте Юлия не прошла квалификацию. После этапа в Фалуне Ступак занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.

«Ну что, выходные выдались жаркими. Что-то получилось, но многие нюансы нужно учесть. Завтра команда разъезжается по разным местам. Наша группа переезжает на сбор в Тоблах. Заключительный рывок перед чемпионатом мир. Всем спасибо за поддержку», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

Ступак в финишном спурте опередила Йохауг в борьбе за серебро масс-старта в Фалуне. Видео
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