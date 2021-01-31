Юлия Ступак: выходные выдались жаркими

Лыжница сборной России Юлия Ступак подвела итог выступления на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Ступак заняла 12-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом свободным ходом и стала серебряным призёром масс-старта классическим стилем. В спринте Юлия не прошла квалификацию. После этапа в Фалуне Ступак занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.
«Ну что, выходные выдались жаркими. Что-то получилось, но многие нюансы нужно учесть. Завтра команда разъезжается по разным местам. Наша группа переезжает на сбор в Тоблах. Заключительный рывок перед чемпионатом мир. Всем спасибо за поддержку», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
- 31 января 2021
-
21:35
-
21:19
-
21:08
-
20:23
-
20:07
-
20:00
-
19:11
-
18:49
-
18:29
-
18:14
-
18:04
-
17:49
-
17:47
-
17:47
-
17:30
-
17:11
-
17:05
-
16:25
-
16:20
-
15:31
-
14:37
-
14:14
-
13:57
-
13:48
-
13:35
-
13:28
-
13:19
-
12:40
-
12:32
-
11:56
-
10:52
-
10:25
-
09:42
-
00:58
-
00:52