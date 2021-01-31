Вяльбе: надеюсь, что Непряева не будет, как всадник без головы, лезть на рожон

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о самочувствии Натальи Непряевой после операции.

29 января в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) Непряева неудачно упала на лёд и сломала два пальца на руке. Завтра Непряева вернётся в национальную команду, которая готовится к чемпионату мира. На восстановление спортсменки потребуется 3-4 недели.

«Всё будет зависеть от того, как будет вести себя больная рука. Понятно, что 2-3 дня она проведёт в покое. Гадать на кофейной гуще здесь не нужно, для начала пусть приедет в команду. Есть тренер, врач, реальные ощущения Натальи. Я с ней пообщалась, надеюсь, что она не будет, как всадник без головы, лезть на рожон, чтобы через какое-то время опять не лечить руку.

Форсировать восстановление не стоит. Теперь у Наташи главная задача — Олимпийские игры. Да, она приедет на чемпионат мира, но побежит или нет, мы не знаем. В голове она уже должна держать следующий сезон.

Мы все её поддерживаем. Настроение после операции у неё было хорошим, общались с ней. Она смеялась, всё в порядке. Нужно не задавливать себя ещё больше, а жить на позитиве. То, что я и сказала Наташе. Она повидает родителей, будет находиться с командой, а если сидеть на диване, рука быстрее не заживет", — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).