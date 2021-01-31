Гандболистки ЦСКА обыграли «Подравку» в Лиге чемпионов
В матче группы В женской гандбольной Лиги чемпионов ЦСКА на своей площадке обыграл хорватскую «Подравку» со счётом 30:26. Самой результативной в составе российского клуба стала Полина Ведёхина, забросившая 6 мячей. По 5 раз отличились Дарья Дмитриева и Антонина Скоробогатченко. По 4 гола в активе Екатерины Ильиной и Сары Ристовска.
Российский клуб набрал 19 очков после 11 матчей и занимает второе место в группе. Лидирует венгерский «Дьёр», в активе которого 20 очков после 12 матчей.
Уже завтра, 1 февраля, ЦСКА вновь встретится с аутсайдером подгруппы «Подравкой», а 7 февраля российский клуб примет на своей площадке черногорскую «Будучност».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа B
ЦСКА (Россия) — «Подравка» (Хорватия) — 30:26 (18:16).
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