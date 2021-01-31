Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная Дании защитила титул чемпиона мира по гандболу среди мужских команд

Сборная Дании защитила титул чемпиона мира по гандболу среди мужских команд
Другие / Гандбол 0

Сборная Дании стала победителем чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который проходил в Египте, защитив титул, завоёванный в 2019 году.

В финальном матче датские гандболисты нанесли поражение команде Швеции со счётом 26:24. Самым результативным игроком встречи стал лидер датчан Миккель Хансен, который забросил 7 мячей. Пять раз отличился Николай Нильсен. Аналогичную результативность у шведов показал Хампус Ванне.

Ранее бронзовыми призёрами стали испанцы, которые в матче за третье место обыграли команду Франции со счётом 35:29.

Напомним, сборная России в решающем матче за выход в четвертьфинал уступила команде Швеции и завершила борьбу на турнире.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Финал

Дания — Швеция — 26:24 (13:13).

ЧМ-2021 (м). Финал
31 января 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
26 : 24
Швеция
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021