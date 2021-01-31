Вяльбе — об Устюгове: есть месяц, чтобы на чемпионате мира красиво начать со спринта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление переболевшего коронавирусом Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Устюгов, для которого это был первый полноценный этап Кубка мира в сезоне-2020/2021, финишировал 12-м в коньковой гонке с раздельного старта, седьмым – в масс-старте и четвёртым — в спринте. Неделю назад в Лахти Сергей выступил только в эстафете.

«В целом выступление команды нужно расценивать как хорошее. Не нужно паниковать, всё бывает. Был хороший трёхдневный тур. Сергей набирает потихоньку форму, втягивается в процесс. Знаю Серёгин боевой и спортивный характер, было видно его желание вернуться, и он сделал это достойно. Есть месяц, чтобы на чемпионате мира красиво начать со спринта. Думаю, у него есть шансы быть в призах, и если всё сложится в его пользу, то и выше», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».