Крамер: к Устюгову пришло осознание, что всё возможно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил выступление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Устюгов, для которого это был первый полноценный этап Кубка мира в сезоне-2020/2021, финишировал 12-м в коньковой гонке с раздельного старта, седьмым – в масс-старте и четвёртым — в спринте. Неделю назад в Лахти Сергей выступил только в эстафете.

«Мы должны двигаться шаг за шагом. Сегодня перед гонкой я думал, что шагом вперёд для него должен стать выход в полуфинал, но в итоге и пролог, и четвертьфинал, и полуфинал он прошёл очень-очень хорошо. Если бы он сегодня на длинном спуске не шёл первым, то, возможно, ему удалось бы попасть на пьедестал. Но я в любом случае очень доволен тем, как он вернулся. По ходу всех трёх гонок в Фалуне его результаты постепенно улучшались, и это очень хорошо.

Он уже в топ-6 и не так далёк от призового места. Я рад за него, ведь сейчас к нему пришло осознание, что всё возможно", — приводит слова Крамера ТАСС.