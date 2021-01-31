Крамер: к Устюгову пришло осознание, что всё возможно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил выступление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Устюгов, для которого это был первый полноценный этап Кубка мира в сезоне-2020/2021, финишировал 12-м в коньковой гонке с раздельного старта, седьмым – в масс-старте и четвёртым — в спринте. Неделю назад в Лахти Сергей выступил только в эстафете.
«Мы должны двигаться шаг за шагом. Сегодня перед гонкой я думал, что шагом вперёд для него должен стать выход в полуфинал, но в итоге и пролог, и четвертьфинал, и полуфинал он прошёл очень-очень хорошо. Если бы он сегодня на длинном спуске не шёл первым, то, возможно, ему удалось бы попасть на пьедестал. Но я в любом случае очень доволен тем, как он вернулся. По ходу всех трёх гонок в Фалуне его результаты постепенно улучшались, и это очень хорошо.
Он уже в топ-6 и не так далёк от призового места. Я рад за него, ведь сейчас к нему пришло осознание, что всё возможно", — приводит слова Крамера ТАСС.
- 31 января 2021
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