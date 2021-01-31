Хирург рассказала, когда Наталья Непряева сможет нагружать оперированную руку

Валентина Калантырская, руководитель центра микрохирургии кисти ЦКБ Святителя Алексия, где проходила операция на кисти лыжницы Натальи Непряевой, рассказала, как долго будет проходить восстановление спортсменки.

«Если бы Непряева не была спортсменкой, мы проводили бы операцию иначе: скрепили бы отломки не пластинами, а винтами. При длинной плоскости перелома технология предполагает именно это. Но так как очевидно, что Наташа будет нагружать руку не как обычный человек, а в гораздо большей степени, для более прочной и надёжной фиксации было решено скреплять сломанные кости пластинами. Это, помимо всего прочего, позволяет человеку гораздо быстрее вернуться в строй.

Наши общие рекомендации — три недели иммобилизации. То есть всё это время пациенту предписывается не снимать фиксирующую лонгету. Но в данном случае после того, как спадёт послеоперационный отёк и пройдёт болевой синдром, а на это уйдёт от пяти до семи дней, Наташа сможет начать заниматься общефизической подготовкой и потихоньку нагружать руку.

То есть в строй она должна вернуться гораздо раньше, нежели обычный человек. Анатомия кисти полностью восстановлена, репозиция кости проведена идеально, и мы надеемся, что восстановление пойдёт без осложнений. Понятно, что весь процесс будет контролироваться врачами сборной. Все рекомендации они от нас получили: какие нужно принимать препараты, витамины и так далее», — приводит слова Калантырской RT.