18-летний шахматист Андрей Есипенко стал третьим на супертурнире в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее завершился первый супертурнир 2021 года — Tata Steel Masters.
В 13-м туре единственный российский участник, 18-летний Андрей Есипенко, обыграл Александра Донченко из Германии, набрал 8 очков и занял третье место. По итогам турнира Есипенко, который в ходе соревнований нанёс поражение действующему чемпиону мира, норвежцу Магнусу Карлсену, вошёл в почётный клуб «2700».
Результативными стали ещё две партии заключительного тура. Карлсен выиграл у француза Максима Вашье-Лаграва, а голландец Йорден ван Форест победил шведа Нильса Гранделиуса и настиг лидировавшего соотечественника Аниша Гири – по 8,5 очка.
Для выявления победителя супертурнира был назначен тай-брейк, в котором после двух ничьих в блице в «армагеддоне» Форест обыграл Гири и стал первым гроссмейстером из Нидерландов, выигравшим домашний супертурнир, после Яна Тиммана (1985). Отметим, что Карлсен, набрав 7,5 очка, стал шестым.
- 31 января 2021
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