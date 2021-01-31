18-летний шахматист Андрей Есипенко стал третьим на супертурнире в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее завершился первый супертурнир 2021 года — Tata Steel Masters.

В 13-м туре единственный российский участник, 18-летний Андрей Есипенко, обыграл Александра Донченко из Германии, набрал 8 очков и занял третье место. По итогам турнира Есипенко, который в ходе соревнований нанёс поражение действующему чемпиону мира, норвежцу Магнусу Карлсену, вошёл в почётный клуб «2700».

Результативными стали ещё две партии заключительного тура. Карлсен выиграл у француза Максима Вашье-Лаграва, а голландец Йорден ван Форест победил шведа Нильса Гранделиуса и настиг лидировавшего соотечественника Аниша Гири – по 8,5 очка.

Для выявления победителя супертурнира был назначен тай-брейк, в котором после двух ничьих в блице в «армагеддоне» Форест обыграл Гири и стал первым гроссмейстером из Нидерландов, выигравшим домашний супертурнир, после Яна Тиммана (1985). Отметим, что Карлсен, набрав 7,5 очка, стал шестым.