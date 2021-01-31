«Юля, ты Русь-Матушка». Губерниев отреагировал на фото Ефимовой в берёзах

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка в длинном облегающем зелёном платье позирует на фоне водоёма, обнимая берёзы.

«Не могу забыть о своих друзьях-берёзах», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Снимок не оставил без внимания известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который написал под фото Ефимовой: «Юля, ты Русь-Матушка».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.