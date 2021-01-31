Датские гандболисты эмоционально отпраздновали титул чемпионов мира

Сегодня, 31 января, состоялся финальный матч чемпионата мира по гандболу, который проходил в Египте. Сборная Дании стала победителем турнира среди мужских команд, сумев защитить титул, завоёванный в 2019 году.
В финальном матче датские гандболисты нанесли поражение команде Швеции со счётом 26:24. Самым результативным игроком встречи стал лидер датчан Миккель Хансен, забивший 7 мячей. Пять раз отличился Николай Нильсен. Аналогичную результативность у шведов показал Хампус Ванне.
Права на видео принадлежат Международной федерации гандбола (IHF). Посмотреть видео можно в «твиттере» Handball Egypt2021.
Напомним, бронзовыми медалистами чемпионата мира стали испанцы, в матче за третье место со счётом 35:29 обыгравшие сборную Франции.
Сборная России в решающем матче за выход в четвертьфинал проиграла национальной команде Швеции и завершила выступление на соревнованиях.
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