Устюгов: у нас с Клебо по сравнению с Большуновым и финном было так, в шутку

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, что увидел на финише, когда завершал эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лахти.
В своём дебютном старте на Кубке мира сезона-2020/2021 Устюгов был финишёром второй сборной России и во время инцидента между Александром Большуновым и финном Йони Мяки был ещё на дистанции.
«Приехал, смотрю — какая-то потасовка, но не обратил внимания, затем все разошлись. Сломанное крепление у Саши видел сразу, ещё подумал, что что-то, наверное, случилось, но опять же значения не придал. Это спорт, это эмоции, они должны быть до финишной черты, после неё надо всё равно как-то…
Я спросил: «Саня, ну что, как?» — а он ответил, если смягчать выражения: «Всё не очень хорошо». И, улыбаясь мне, прошёл дальше.
Мой инцидент с Клебо в Зеефельде? Ну, у нас по сравнению с Александром и финном было так… в шутку. Ничего особо серьёзного», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».
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