Сергей Устюгов: хочется не просто бегать, а быть на подиуме

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Устюгов, для которого это был первый полноценный этап Кубка мира в сезоне-2020/2021, финишировал 12-м в коньковой гонке с раздельного старта, седьмым – в масс-старте и четвёртым — в спринте. Неделю назад в Лахти Сергей выступил только в эстафете.

«Сегодня спринт дался очень тяжело, потому что это третья гонка, а что легче и тяжелее… сейчас не скажу, потому что я очень соскучился по гонкам и мне хочется бегать соревнования, бегать здоровым, сильным, и не просто бегать, а быть на подиуме. Каждый спортсмен, выходя на старт, мечтает о подиуме, и я не исключение.

Мне надо проверять себя, потому что другого выхода нет, нужно набираться опыта, ведь я, наверное, год не стартовал в спринтах на Кубке мира. Сегодня был такой день, когда нужно было попробовать. Я бегал спринт на Кубке России, где Андрей Собакарёв привёз мне четыре секунды в прологе, но в четвертьфинале он упал. И конкуренция на КР все равно не такая, как здесь, поэтому я рад, что удалось поучаствовать в спринтерской гонке на Кубке мира», — приводит слова Устюгова сайт «Матч ТВ».

Предыдущий раз Устюгов бежал спринт 4 марта 2020 года на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Сергей не сумел выйти в полуфинал и занял итоговое 19-е место.