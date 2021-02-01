Воронина рассказала, как установила мировой рекорд для равнинных катков в забеге на 3000 м

Российская конькобежка Наталья Воронина рассказала о победном забеге на 3000 м на втором этапе Кубка мира в Нидерландах.

Показав на финише 3.56,85, Воронина установила новый мировой рекорд для равнинных катков и катка Тиалф, в частности, став первой и пока единственной женщиной, пробежавшей 3000 м на равнине быстрее 3.57,00.

«Довольна, очень понравилось самочувствие по ходу бега. Сейчас посмотрела запись, увидела, что я заканчивала, упираясь рукой в ногу, но это не потому, что ноги обрубило, а от того, что хотела ещё быстрее финишировать. Бежалось очень хорошо, вот прям очень, я последний раз себя так чувствовала, когда мировой рекорд била на 5000 метров в прошлом году на ЧМ.

В этот раз решила, что со старта гнать не буду, как я это обычно делаю. Хотела продышаться, сделала это и поняла, что катится хорошо.

Лёд бешеный, да. Для меня это сегодня был шок, сбегать 3.56, при том, что мой личный рекорд на этом катке был, кажется, 4.00 или даже 4.01, я уже не помню. Да, периодически прямо ветер на катке по кругу движения. Но все в одних условиях, ветер этот дует всем», — приводит слова Ворониной сайт «Матч ТВ».