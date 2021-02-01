«Это пугает». Клебо оценил выступление Устюгова после коронавируса в спринте в Фалуне
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил выступление россиянина Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Клебо одержал победу, Устюгов, который пропустил первую половину сезона из-за перенесённого коронавируса, стал четвёртым.
«Это пугает. Но в то же время приятно, что он вернулся. Здорово, что ему удалось провести такую хорошую гонку.
Слышал, он заразился ещё перед этапом в Руке. Он потерял из-за этого много времени. Такого не пожелаешь никому. Надеюсь, ему не понадобится ещё больше времени на восстановление. Он показал, что уже стал на путь восстановления», — приводит слова Клебо VG.
Второе место в спринте занял швед Оскар Свенссон, третьим финишировал представитель Норвегии Ховард Солос Тёугбёль.
Победа Клебо и возвращение Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Видео
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