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«Это пугает». Клебо оценил выступление Устюгова после коронавируса в спринте в Фалуне

«Это пугает». Клебо оценил выступление Устюгова после коронавируса в спринте в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил выступление россиянина Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Клебо одержал победу, Устюгов, который пропустил первую половину сезона из-за перенесённого коронавируса, стал четвёртым.

«Это пугает. Но в то же время приятно, что он вернулся. Здорово, что ему удалось провести такую хорошую гонку.

Слышал, он заразился ещё перед этапом в Руке. Он потерял из-за этого много времени. Такого не пожелаешь никому. Надеюсь, ему не понадобится ещё больше времени на восстановление. Он показал, что уже стал на путь восстановления», — приводит слова Клебо VG.

Второе место в спринте занял швед Оскар Свенссон, третьим финишировал представитель Норвегии Ховард Солос Тёугбёль.

Победа Клебо и возвращение Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Видео
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