«Лох по-доброму посмеялся». Репилов — о церемонии награждения без флага России

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал победу на чемпионате мира в Кёнигсзе (Германия). Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Репилова спросили, были ли соперники в недоумении, когда в честь вашей его победы поднялся не российский флаг, а флаг с символикой Федерации санного спорта России.

«Вчера Феликс Лох над всей этой ситуацией по-доброму посмеялся. Раньше для нас, да и для них казалось, что, возможно, для нашего наказания и существуют какие-то хотя бы малейшие основания. Но сейчас уже все понимают, что это чистая политика. И спорт давно уже является её заложником», — приводит слова Репилова ТАСС.