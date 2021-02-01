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«Он был мёртвым». Тренер сборной Норвегии — о выступлении Пола Голберга в Фалуне

«Он был мёртвым». Тренер сборной Норвегии — о выступлении Пола Голберга в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил выступление Пола Голберга на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). 30-летний спортсмен не сумел пробиться в полуфинал соревнований в спринте.

«Это слишком плохо. Он участвовал в соревнованиях четыре уик-энда подряд и после поездки в Лахти просто устал. Он был мёртвым в физическом и психологическом плане. Пол действовал чересчур осторожно.

У него было немало отличных гонок за прошедший год. В Оберстдорфе год назад он уверенно стал вторым в спринте. Но того, что Пол показывает в последнее время, недостаточно. Однако я уверен, что он наберёт форму в спринте", — цитирует Монсена NRK.

Победителем спринта на этапе Кубка мира в Фалуне стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов — четвёртый
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