«Он был мёртвым». Тренер сборной Норвегии — о выступлении Пола Голберга в Фалуне

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил выступление Пола Голберга на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). 30-летний спортсмен не сумел пробиться в полуфинал соревнований в спринте.

«Это слишком плохо. Он участвовал в соревнованиях четыре уик-энда подряд и после поездки в Лахти просто устал. Он был мёртвым в физическом и психологическом плане. Пол действовал чересчур осторожно.

У него было немало отличных гонок за прошедший год. В Оберстдорфе год назад он уверенно стал вторым в спринте. Но того, что Пол показывает в последнее время, недостаточно. Однако я уверен, что он наберёт форму в спринте", — цитирует Монсена NRK.

Победителем спринта на этапе Кубка мира в Фалуне стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.