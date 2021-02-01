«Было очень больно». Непряева впервые прокомментировала падение и травму на этапе в Фалуне

Российская лыжница Наталья Непряева, которая упала и сломала руку в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне, впервые прокомментировала инцидент.
«Сразу после падения не кричала и не плакала. Было действительно очень больно, но на эмоциях не сразу удалось понять, что именно произошло.
Я потеряла равновесие на самой крутой части спуска, палка вылетела из темляка. Когда выбралась из сугроба, вставила её обратно в темляк и попробовала оттолкнуться, поняла, что дело плохо. Боли не ощущала, рука как будто онемела. А когда сняла перчатку и посмотрела на кисть, сразу стало понятно, что кости сломаны: они перемещались под кожей как-то совсем хаотично. Только тогда до меня дошло: всё, приехали, однозначно случилась травма, и, похоже, серьёзная», — приводит слова спортсменки «RT на русском».
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