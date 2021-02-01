Наталья Непряева ответила на вопрос, успеет ли восстановиться после травмы к ЧМ
Российская лыжница Наталья Непряева, которая упала и сломала руку в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне, рассказала, что думает о шансах успеть восстановиться после травмы к чемпионату мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
«В данном состоянии вообще ни о чём не думаю, просто не знаю. Тем более сейчас, когда голова толком не работает. Поэтому ни в коем случае не собираюсь ничего загадывать и никому ничего обещать.
Естественно, я буду продолжать тренироваться в той степени, в которой это позволит состояние руки. Просто сейчас об этом преждевременно говорить, да и чисто физически мне говорить тяжело: наркоз до конца не отпустил», — приводит слова Непряевой «RT на русском».
«Было очень больно». Непряева впервые прокомментировала падение и травму на этапе в Фалуне
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