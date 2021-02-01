Дементьев: Большунов практически один конкурирует с норвежцами. Это не лучшая картинка

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев оценил выступление сборной России на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.

«Хорошие команды сейчас подобрались и у девчонок, и у ребят. Да, Большунов на данный момент конкурирует с норвежцами практически один, это не лучшая картинка, хочется, чтобы она поменялась. У нас есть хорошие, сильные парни. Тот же Устюгов уже близок к оптимальным кондициям. Командная тактика в сборной в пользу Большунова? У нас всё-таки не клубный вид спорта, а индивидуальный. Но думаю, если тренерский штаб поставит такую задачу, то никто эгоизмом заниматься не станет и поможет партнёру», — приводят слова Дементьева «Известия».

Александр Большунов уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира и является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса».

Дементьев также отреагировал на известие о травме Натальи Непряевой. Спортсменка упала на одном из спусков и сломала руку.

«Травмы накануне чемпионата мира — это очень плохо, самая печальная новость. Здорово, что остальные девчонки подтягиваются к лидерам. Давайте будем верить в чудо. В то, что восстановление пройдёт не так, как говорят врачи, а гораздо быстрее. Наташе надо верить, что всё будет хорошо. Только так могу сказать», — сказал Дементьев.