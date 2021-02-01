Устюгов прокомментировал травму Непряевой на этапе Кубка мира в Фалуне
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал инцидент, в котором его соотечественница Наталья Непряева получила травму в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Спортсменка упала на одном из спусков.
«Наташу я не видел, о серьёзных проблемах узнал из новостей. Мне её очень жалко, но она сильная спортсменка и человек. Она вернётся только сильнее, а любые болячки и проблемы нас закаляют.
Жалко, что это случилось в сезон чемпионата мира, не буду давать прогнозы, успеет она восстановиться к Оберстдорфу или нет, нужно принять всё случившееся как есть и стараться максимально следить за своим здоровьем», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».
Чемпионат мира в Обертсдорфе (Германия) пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
Наталья Непряева ответила на вопрос, успеет ли восстановиться после травмы к ЧМ
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