Устюгов прокомментировал травму Непряевой на этапе Кубка мира в Фалуне

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал инцидент, в котором его соотечественница Наталья Непряева получила травму в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Спортсменка упала на одном из спусков.

«Наташу я не видел, о серьёзных проблемах узнал из новостей. Мне её очень жалко, но она сильная спортсменка и человек. Она вернётся только сильнее, а любые болячки и проблемы нас закаляют.

Жалко, что это случилось в сезон чемпионата мира, не буду давать прогнозы, успеет она восстановиться к Оберстдорфу или нет, нужно принять всё случившееся как есть и стараться максимально следить за своим здоровьем», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Обертсдорфе (Германия) пройдёт с 23 февраля по 7 марта.