Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о положительном результате допинг-теста чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова.
«Я в это не верю. Всё может быть, конечно. Но он был лицом страны целое десятилетие. Это человек, который десятилетие представляет российский спорт. Он в мировом топе, всегда на самом большом контроле. У нас он, Маша Ласицкене и Анжелика Сидорова – выдающиеся спортсмены. Они имеют свои команды, сами всегда проходят контроль.
Вообще в чём смысл проверять сейчас? Сейчас ведь не сезон. Нет соревнований, все отдыхают. Шубенков десятилетие отвечал за себя и свою команду. Он мировой лидер. Я помню его с 2011-2012 годов. Он безупречный атлет с точки зрения организации. Так что Серёге желаю удачи, чтобы у него всё было хорошо. Это топовый российский спортсмен», — цитирует Мутко «Рейтинг букмекеров».
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