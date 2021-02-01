В ФЛГР отчитались об операции Натальи Непряевой и подтвердили сроки восстановления

В «инстаграме» Федерации лыжных гонок России опубликовали пост, в котором сообщается, что российскую лыжницу Наталью Непряеву, сломавшую руку на этапе Кубка мира в Фалуне, прооперировали. Операция состоялась вчера, 31 января.
«Наталья Непряева прооперирована в АНО ЦКБ Святителя Алексия Митрополита Московского, руководителем центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии, к. м. н., доцентом кафедры травматологии и ортопедии РНИМУ им. Пирогова — Калантырской Валентиной Анатольевной.
Была выполнена реконструкция пястных костей 3 и 4 пальцев правой кисти при помощи специальных пластин.
Сроки восстановления — около трёх-четырёх недель.
После осмотра врача 1 февраля Наталья планирует своё возвращение в команду», — отмечается в подписи к фотографиям Непряевой.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» ФЛГР.
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