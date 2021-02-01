Йоханнес Клебо будет готовиться к чемпионату мира отдельно от сборной Норвегии
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо не будет готовиться к чемпионату мира вместе со сборной Норвегии в Шушене, сообщает NRK.
Спортсмен будет тренироваться по индивидуальной программе. В период подготовки к чемпионату мира он будет проживать и готовиться в Скейкампене.
Тренер спринтерской команды сборной Норвегии Арильд Монсен полагает, что «это хорошее решение для всех». Вчера, 31 января, Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. В общем зачёте Кубка мира Клебо занимает девятое место.
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