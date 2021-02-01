Олимпийский чемпион — о падении Большунова: хорошо, что не на чемпионате мира

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев прокомментировал инцидент с падением россиянина Александра Большунова в квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен не попал в четвертьфинальную стадию, показав 46-й результат.

«Хорошо, что это произошло сейчас, а не на более крупном турнире вроде чемпионата мира. Я видел, как Саша хорошо проходит спуски, в том числе на соревнованиях на лыжероллерах. Он не боится, уверен в себе и знает, что делает. Думаю, это была случайность», — приводят слова Дементьева «Известия».

Победителем спринта в Фалуне стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял швед Оскар Свенссон, третье – норвежец Ховард Солос Тёугбёль. Россиянин Сергей Устюгов – четвёртый.